Genova: indagato combattente italiano in Ucraina. Sarebbe vicino a Casa Pound (Di giovedì 11 agosto 2022) L’accusa nei confronti del 19enne è di essere un mercenario arruolato nella Brigata internazionale Ucraina, per la quale potrebbe rischiare una condanna dai due ai sette anni di carcere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 agosto 2022) L’accusa nei confronti del 19enne è di essere un mercenario arruolato nella Brigata internazionale, per la quale potrebbe rischiare una condanna dai due ai sette anni di carcere L'articolo proviene da Firenze Post.

fattoquotidiano : Era salito su un aereo per la Polonia. Poi da qui ha passato il confine ucraino su un pullman. E dopo un breve adde… - infoitinterno : Parla il foreign fighter in Ucraina indagato a Genova - Borsapretporter : A #Genova quanto a estremisti, di destra o sinistra, non ci facciamo mancare niente. Primo italiano indagato per a… - Piergiulio58 : Kevin, il mercenario italiano che combatte contro Mosca. Diciannove anni e residente a Genova, è indagato dalla Pro… - FirenzePost : Genova: indagato combattente italiano in Ucraina. Sarebbe vicino a Casa Pound -