Gene LeBell è morto a 89 anni | il famoso stuntman ha ispirato Tarantino per C' era una volta a Hollywood

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il leggendario esperto di arti marzialiil 9 agosto 2022 all'età di 89, era stato fonte di ispirazione per il personaggio di Cliff Booth in C'era unaa...all'età di 89il 9 agosto 2022, la sua esperienza come controfigura ed esperto di arti marziali lo hanno portato a essere la fonte di ispirazione per il personaggio di Cliff Booth in C'era unaa.... Loha lavorato con star del calibro di Bruce Lee, Elvis Presley, Chuck Norris e Ronda Rousey. Nato il 9 ottobre 1932,ha iniziato ad avvicinarsi alle arti marziali quando aveva solo ...