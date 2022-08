Galtier: «Navas va rispettato, non accetta di fare il numero due» (Di giovedì 11 agosto 2022) Keylor Navas può essere il prossimo portiere del Napoli. Quel che è certo è che non giocherà al Paris Saint Germain la prossima stagione. L’ha chiarito anche l’allenatore Galtier, che ha eletto Donnarumma a numero uno e che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul costaricano in conferenza stampa. Le riportiamo. «Navas è un grande giocatore che va rispettato molto. No, non accetta di essere il numero due, e per fortuna. So che ha ci sono alcune squadre interessate a lui. In allenamento sta dimostrando di essere un grande professionista. Se ne andrà? Ripeto, c’è qualche interessamento. Vedremo» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Keylorpuò essere il prossimo portiere del Napoli. Quel che è certo è che non giocherà al Paris Saint Germain la prossima stagione. L’ha chiarito anche l’allenatore, che ha eletto Donnarumma auno e che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul costaricano in conferenza stampa. Le riportiamo. «è un grande giocatore che vamolto. No, nondi essere ildue, e per fortuna. So che ha ci sono alcune squadre interessate a lui. In allenamento sta dimostrando di essere un grande professionista. Se ne andrà? Ripeto, c’è qualche interessamento. Vedremo» L'articolo ilNapolista.

