(Di giovedì 11 agosto 2022) Il Giornale intervista Adriano. L’intervista è di Franco Ordine. «Le indico due date per capire al volo: nel 2017 ilera in serie D, nel 2020 in Lega pro, adesso in serie A. Non solo. All’atto dell’acquisto di Fininvest del club, il 28 settembre 2018, la tribuna est dellorisultava chiusa dal 2001, lodichiarato, iladdirittura abbandonato. Pensi: tra i cespugli incolti di Monzello trovammo anche ladi. Sabato 13 agosto per il debutto riapre anche la tribuna est. Il segreto? Il primo è molto semplice: le risorse dell’azionista aggiunto alla passione di un matto come me!». Nel frattempo sta allestendo l’ital: una combinazione o una scelta ...

napolista : Galliani: «Prima di noi al Monza lo stadio era inagibile e c’era la carcassa di un’auto al centro sportivo» Al Gio… - juvenelcuore84 : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - Nicolò #Rovella sempre più vicino al #Monza: positivi gli ultimi contatti, l'Ad brianzolo #Galliani vuole de… - hbk_89 : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - Nicolò #Rovella sempre più vicino al #Monza: positivi gli ultimi contatti, l'Ad brianzolo #Galliani vuole de… - ZonaBianconeri : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - Nicolò #Rovella sempre più vicino al #Monza: positivi gli ultimi contatti, l'Ad brianzolo #Galliani vuole de… - Cucciolina96251 : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - Nicolò #Rovella sempre più vicino al #Monza: positivi gli ultimi contatti, l'Ad brianzolo #Galliani vuole de… -

IlNapolista

E indovinate chi c'è voluto per tagliare dopo 110 anni di storia questo traguardo Silvio Berlusconi, naturalmente": basta far scattare ladomanda e Adriano, alle prese con un mercato ...Il destino del classe 2000 torna quindi in discussione, dopo una promettenteparte di ... Come raccolto da Calciomercato.it, positivi gli ultimi contatti tra l'Ad brianzoloe la dirigenza ... Galliani: «Prima di noi al Monza lo stadio era inagibile e c'era la carcassa di un'auto al centro sportivo» - ilNapolista Non si ferma il mercato biancorosso. In attesa dell'annuncio di Petagna, è arrivato in città Pablo Marì, spagnolo 28 anni, che approda in prestito dall'Arsenal con obbligo di riscatto condizionato al ...Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha analizzato l'evoluzione del calcio aprendo alla soluzione Superlega.