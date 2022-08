Francia, allarme incendi nei boschi della Gironda (Di giovedì 11 agosto 2022) Un’estate davvero torrida quella di quest’anno. Caratterizzata dai numerosi incendi che si stanno verificando in giro per tutta l’Europa. Dopo lo scoppio del magazzino ad ovest di Berlino, adesso tocca ai boschi della Gironda, in Francia. Qui le fiamme stanno divorando tutto il verde della folta vegetazione, caratteristica peculiare del luogo. Il fuoco è divampato prepotentemente nei boschi francesi, dopo il disastro già accaduto tre settimane fa, sempre nella nazione transalpina. Allora il disastro ambientale distrusse 19 mila ettari di verde, e rendendo tremendamente difficile l’intervento dei soccorsi. Anche questa volta però i francesi hanno dovuto rimboccarsi le maniche, evacuando quasi 10mila civili intorno al nuovo incendio scoppiato nei ... Leggi su zon (Di giovedì 11 agosto 2022) Un’estate davvero torrida quella di quest’anno. Caratterizzata dai numerosiche si stanno verificando in giro per tutta l’Europa. Dopo lo scoppio del magazzino ad ovest di Berlino, adesso tocca ai, in. Qui le fiamme stanno divorando tutto il verdefolta vegetazione, caratteristica peculiare del luogo. Il fuoco è divampato prepotentemente neifrancesi, dopo il disastro già accaduto tre settimane fa, sempre nella nazione transalpina. Allora il disastro ambientale distrusse 19 mila ettari di verde, e rendendo tremendamente difficile l’intervento dei soccorsi. Anche questa volta però i francesi hanno dovuto rimboccarsi le maniche, evacuando quasi 10mila civili intorno al nuovoo scoppiato nei ...

