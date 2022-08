Francesco Totti e Noemi Bocchi al mare, le foto sulla spiaggia (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono spiaggiati a pochi minuti d’auto l’uno dall’altra. Francesco Totti è a Sabaudia nella villa di famiglia che si affaccia sul mare, Noemi Bocchi è a San Felice Circeo dove ha preso casa (lontana dalla sua Sardegna dove è solita trascorrere le vacanze) per stare vicina al Capitano. Circolano voci di una possibile gravidanza (è stata avvistata in una clinica privata) ma le foto in spiaggia pubblicate dal settimanale “Chi” al momento non mostrano alcun pancino sospetto. E Ilary Blasi intanto scopre di essere stata tradita dal suo amico… Sta diventando un tormentone estivo la separazione di Totti e Blasi, la nuova storia con la Bocchi, gli intrighi, le supposizioni, le paparazzate. C’è chi sfoglia i giornali sotto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 11 agosto 2022) Sonoti a pochi minuti d’auto l’uno dall’altra.è a Sabaudia nella villa di famiglia che si affaccia sulè a San Felice Circeo dove ha preso casa (lontana dalla sua Sardegna dove è solita trascorrere le vacanze) per stare vicina al Capitano. Circolano voci di una possibile gravidanza (è stata avvistata in una clinica privata) ma leinpubblicate dal settimanale “Chi” al momento non mostrano alcun pancino sospetto. E Ilary Blasi intanto scopre di essere stata tradita dal suo amico… Sta diventando un tormentone estivo la separazione die Blasi, la nuova storia con la, gli intrighi, le supposizioni, le paparazzate. C’è chi sfoglia i giornali sotto ...

