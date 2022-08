Francesca Pascale, la reazione che lascia tutti a bocca aperta (Di giovedì 11 agosto 2022) Francesca Pascale vive la sua quotidianità accanto a sua moglie Paola Turci. Una quotidianità fatta anche di visite al supermercato per fare la spesa. Qualcuno si è accorto di questo suo momento “normale” e l’ha immortalata in una foto che non è piaciuta affatto all’ex politica napoletana. Era il 3 luglio quando al Palazzo dei Priori di Montalcino la sua vita è completamente cambiata. Accanto alla sua un’altra vita stava assumendo contorni diversi. Era quella di colei che qualche istante dopo sarebbe diventata sua moglie, la cantautrice romana, Paola Turci. Francesca-Pascale-Altranotizia.it – (Fonte: Google)Il matrimonio le ha lasciato soltanto voglia di normalità, da vivere con sua moglie, lontano dal caos della grande città e dalle chiacchiere da bar. Villa Maria, la splendida ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 agosto 2022)vive la sua quotidianità accanto a sua moglie Paola Turci. Una quotidianità fatta anche di visite al supermercato per fare la spesa. Qualcuno si è accorto di questo suo momento “normale” e l’ha immortalata in una foto che non è piaciuta affatto all’ex politica napoletana. Era il 3 luglio quando al Palazzo dei Priori di Montalcino la sua vita è completamente cambiata. Accanto alla sua un’altra vita stava assumendo contorni diversi. Era quella di colei che qualche istante dopo sarebbe diventata sua moglie, la cantautrice romana, Paola Turci.-Altranotizia.it – (Fonte: Google)Il matrimonio le hato soltanto voglia di normalità, da vivere con sua moglie, lontano dal caos della grande città e dalle chiacchiere da bar. Villa Maria, la splendida ...

NotizieNews2 : Ritorno alla normalità per Francesca Pascale: beccata a fare la spesa al supermercato nel Senese… - Mauro_di_Roma : Una che si è venduta ad un vecchio di 80 anni, ne ha avuto case soldi (+20 milioni per lasciarlo e 1 milione annuo… - giraldiorazio : - mimmop61 : Francesca Pascale, ossessione e figuraccia: come dà della fascista a Giorgia Meloni - AlbertiniGloria : RT @MaryNewsWeb: 'Sogno di aprire un'azienda agricola per la coltivazione di cannabis legale in cui impiegare donne uscite dal carcere' - F… -