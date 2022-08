Forza Italia, ritorna il partito a Pietrelcina: Cosimo Lombardi coordinatore cittadino (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCosimo Lombardi, titolare di due importanti attività commerciali a Pietrelcina, aderisce a Forza Italia. Contestualmente, Il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, gli conferisce l’incarico di coordinatore cittadino del movimento azzurro a Pietrelcina. “Forza Italia, attraverso Cosimo Lombardi, torna ad essere presente anche a Pietrelcina dopo anni di assenza. Abbiamo il dovere di spenderci seriamente per le aree interne campane. Il partito nel Sannio ha già la certezza di poter garantire una forte attenzione ai Comuni della Provincia di Benevento grazie alla sensibilità dei vertici, che lavorano ad una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, titolare di due importanti attività commerciali a, aderisce a. Contestualmente, Il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, gli conferisce l’incarico didel movimento azzurro a. “, attraverso, torna ad essere presente anche adopo anni di assenza. Abbiamo il dovere di spenderci seriamente per le aree interne campane. Ilnel Sannio ha già la certezza di poter garantire una forte attenzione ai Comuni della Provincia di Benevento grazie alla sensibilità dei vertici, che lavorano ad una ...

