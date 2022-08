Foglianise | il programma della Festa del Grano | c’è attesa per il concerto de ‘Le Vibrazioni’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “La Città Sannita dell’Arte delPaglia” si trasformerà domani sera in una coinvolgente “citta-dance”. Ildegli eventi per la “del2022”, già iniziato con grandissimo successo, continuerà domani sera, dalle ore 21.30, in piazza Santamaria, con “Radio Company in Action”. Super divertimento e gadget in omaggio, scatenandosi sulle note dei brani musicali che hanno caratterizzato le colonne sonore estive e non solo. “Il nostroè ricchissimo di proposte per tutti, bambini, adulti e anziani”, commenta con entusiasmo il sindaco di, Giovanni Mastrocinque, che estende il suo invito plenario a gremire le strade e le piazze ...