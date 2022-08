Foggia, accusa: fidanzata abusata e filmata durante i rapporti intimi, arrestato 22enne È ai domiciliari (Di giovedì 11 agosto 2022) Produzione di materiale pornografico, atti persecutori e lesioni ai danni di una minorenne.roduzione. Queste le accuse di cui deve rispondere un 22enne di Foggia arrestato dalla polizia: è ai domiciliari. Stando alla contestazione ha abusato ripetutamente della fidanzata anche filmata durante i rapporti sessuali. La madre della ragazza ha presentato la denuncia che ha originato l’indagine. L'articolo Foggia, accusa: fidanzata abusata e filmata durante i rapporti intimi, arrestato 22enne <small class="subtitle">È ai domiciliari</small> ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 agosto 2022) Produzione di materiale pornografico, atti persecutori e lesioni ai danni di una minorenne.roduzione. Queste le accuse di cui deve rispondere undidalla polizia: è ai. Stando alla contestazione ha abusato ripetutamente dellaanchesessuali. La madre della ragazza ha presentato la denuncia che ha originato l’indagine. L'articolo È ai ...

NoiNotizie : #Foggia, accusa: fidanzata abusata e filmata durante i rapporti intimi, arrestato 22enne - TeleAppula : Accusa malore mentre fa un bagno in mare: muore anziano - NoiNotizie : San Giovanni Rotondo (#Foggia), accusa: ammanco di gasolio per i mezzi del servizio rifiuti, arrestati padre e figl… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: Troppa monnezza in giro per #Foggia, l’accusa: “Amiu efficiente solo a Bari” - immediatonet : Troppa monnezza in giro per #Foggia, l’accusa: “Amiu efficiente solo a Bari” -