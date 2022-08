Fofana Chelsea, Rodgers chiude all’affare: «Non cerchiamo di vendere» (Di giovedì 11 agosto 2022) Fofana Chelsea, Brendan Rodgers chiude al possibile affare. Le dichiarazioni dell’allenatore del Leicester Brendan Rodgers, in conferenza stampa, chiude le porte al possibile passaggio di Wesley Fofana al Chelsea. LE PAROLE – «Non stiamo cercando di vendere, è questo il punto. E’ un grande difensore, giovane e non ce ne sono molti come lui della sua età. Un altro anno al Leicester sarebbe fantastico per la sua crescita. Sta solo andando avanti, si allena molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), Brendanal possibile affare. Le dichiarazioni dell’allenatore del Leicester Brendan, in conferenza stampa,le porte al possibile passaggio di Wesleyal. LE PAROLE – «Non stiamo cercando di, è questo il punto. E’ un grande difensore, giovane e non ce ne sono molti come lui della sua età. Un altro anno al Leicester sarebbe fantastico per la sua crescita. Sta solo andando avanti, si allena molto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

