Florida | lo squalo sfiora adulti e bambini immersi che non si accorgono di nulla | il video dal drone

Repubblica TV

Uno squalo nuota quasi a riva e sfiora diversi bagnanti ignari della sua presenza a Daytona Beach, Florida. Il filmato, girato da Blake Russ, mostra diverse persone, tra cui bambini, in acqua che non si accorgono di nulla. Ricercatori statunitensi hanno avvistato uno squalo artico nelle calde acque di un atollo corallino del Belize ...