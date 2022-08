(Di giovedì 11 agosto 2022) "Molti, in questi giorni di metà, sono ancora chini sulla scrivania, dediti a uno dei 205fiscali previsti nel solo mese" estivo, un "numero che fa comprendere come ...

Fisco: Ungdcec (commercialisti), 205 adempimenti ad agosto: De Lise, serve un nuovo calendario fiscale

...del presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili () ...elettorale che per il prossimo governo servirà la consapevolezza che quando si parla di...Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (), interviene sugli effetti suldella caduta ... Fisco: Ungdcec (commercialisti), 205 adempimenti ad agosto "Molti commercialisti, in questi giorni di metà agosto, sono ancora chini sulla scrivania, dediti a uno dei 205 adempimenti fiscali previsti nel solo mese" estivo, un "numero che fa comprendere come s ..."La necessità, evidente, è quella di un nuovo calendario fiscale. L’Unione - commenta il numero uno dell'Ungdcec - è pronta a un confronto con le forze politiche impegnate nella campagna elettorale, p ...