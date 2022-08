Fiorentina: oggi firma Milenkovic, niente Inter (Di giovedì 11 agosto 2022) niente Inter per Nikola Milenkovic. oggi il difensore serbo firmerà il rinnovo del contratto fino a giugno 2027 con la Fiorentina, che... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022)per Nikolail difensore serbo firmerà il rinnovo del contratto fino a giugno 2027 con la, che...

Davide37880415 : Secondo me #Milenkovic oggi in conferenza annuncia, la ciliegina sulla torta. #Fiorentina - fiorentina_it : #Milenkovic firmerà un quinquennale con la #Fiorentina e potrà arrivare a guadagnare fino a 4 milioni a stagione, b… - Matti_2011 : Lo Celso è una balla messa in giro dai giornalai. Ve l'ho detto ieri in privato a qualcuno, ma oggi ancora ce crede… - calciomercatoit : ?? - zzzzzaaaaahd : RT @marcoconterio: ???? Fine della telenovela: oggi sarà il giorno dell'annuncio del rinnovo di Nikola Milenkovic con la #Fiorentina per 3-4… -