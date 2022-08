Fiorentina, Milenkovic rinnova fino al 2027: 'Emozionato e felice' - Sport - Calcio - lanazione.it (Di giovedì 11 agosto 2022) Milenkovic Per approfondire : Articolo : Fiorentina, ecco i numeri di maglia: c'è il 7 per Jovic, il 95 per Gollini Foto : Firenze: il funerale di Alberto Orzan, campione d'Italia con la Fiorentina ... Leggi su lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022)Per approfondire : Articolo :, ecco i numeri di maglia: c'è il 7 per Jovic, il 95 per Gollini Foto : Firenze: il funerale di Alberto Orzan, campione d'Italia con la...

DiMarzio : .@acffiorentina, le parole di #Milenkovic in conferenza stampa dopo il rinnovo fino al 2027 - GiovaAlbanese : Il rinnovo di #Milenkovic con la Fiorentina (fino al 2027) ora è ufficiale. - AlfredoPedulla : #Milenkovic, respinto per ora forte assalto del #Siviglia. La #Fiorentina fiduciosa di incassare il sì per il rinno… - fcin1908it : Milenkovic: “Amo la Fiorentina, non potevo tradire le mie sensazioni. Voglio la Champions” - MercatoAddict : Foot / Officiel : La Fiorentina prolonge Nikola Milenkovic #mercato #Transfert | Sport Business Mag -