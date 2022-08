Fiorentina | Milenkovic | «Qui mi sento amato | contento del rinnovo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 agosto 2022) Nikolaha commentato la notizia delcon la: le dichiarazioni del difensore serbo In conferenza, Nikolaha espresso le proprie emozioni per ilcon la. LE PAROLE– «Prima di tutti voglio dire grazie a tutti, facendo un passo indietro, all’anno scorso: venivamo da due stagioni difficili, io e la società non eravamo convinti di lasciarci. Ho chiesto alla società il progetto, ho visto che c’era, e l’arrivo di Italiano è stato fondamentale. Ho capito che c’erano grandissime ambizioni poiché il progetto cresce continuamente. La conferma del mister era importante per me e oltre a questo anche i tifosi sono stati fondamentali, mi hanno dato tanto affetto. Mimolto. Anche la società ha ...