Fiorentina, Barone: "Molte squadre italiane su Milenkovic, ma siamo stati onesti"

"Molte squadre italiane, spagnole e inglesi hanno mostrato interesse per Milenkovic. Siamo stati dal primo giorno sempre molto aperti e onesti con il ragazzo. Abbiamo sempre parlato delle possibilità future, io sono sempre stato sicuro delle carte che avevamo a nostro favore per convincerlo. Si vede, poi, che con il cuore Nikola ha visto una situazione virtuosa che si è già creata e che continua. In ritiro siamo andati con una squadra abbastanza fatta, completa. Abbiamo leader come Biraghi, come il nostro vice-capitano Milenkovic. Credo che il gruppo sia pronto per affrontare tutte le competizioni". Queste sono le recenti dichiarazioni di Joe Barone, dirigente della Fiorentina intervenuto durante ...

