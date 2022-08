Fino a Ferragosto temporali e aria fresca proveniente dall' Ucraina

Leggi su agi

(Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Direttamentepiùed asciutta piomberà sull'Italia nel corso delle prossime ore e causerà un nuovo aumento dell'instabilità verso il Nord-Est ed il Centro-Sud. Contro la siccità del Nord-Ovest anche questa perturbazione non porterà sollievo, contro il caldo africano degli ultimi mesi invece sarà un toccasana: le temperature si manterranno gradevoli, non eccessive, almenoa sabato 13 agosto. L'sarà associata ad una 'goccia fredda in quota', una zona chiusa di bassa pressione, che scivolerà verso il settore adriatico, in particolare da domani, coinvolgendo anche tutta l'area balcanica. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, segnala dunque la possibilità di nuovi ...