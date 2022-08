Finale alternativo per il film Purple Hearts: “È stato così catartico” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 29 luglio, nel catalogo di Netflix, ha fatto il suo ingresso un film molto atteso. Si tratta di Purple Hearts, incentrato su una romantica, ma travagliata storia d’amore. La pellicola, diretta da Elizabeth Allen Rosenbaum, nel giro di pochi giorni, è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Infatti, sembra che le dinamiche trattate abbiano colpito nel segno. Ciò che ha stupito, però, è stata una recente dichiarazione da parte di Sofia Carson, l’attrice protagonista. Stando alle sue parole, infatti, avrebbe dovuto avere un Finale completamente diverso. Purple Hearts spopola su Netflix: il successo del film I protagonisti di Purple Hearts, il nuovo film di successo di Netflix, sono Cassie Salazar (Sofia Carson) e ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 29 luglio, nel catalogo di Netflix, ha fatto il suo ingresso unmolto atteso. Si tratta di, incentrato su una romantica, ma travagliata storia d’amore. La pellicola, diretta da Elizabeth Allen Rosenbaum, nel giro di pochi giorni, è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Infatti, sembra che le dinamiche trattate abbiano colpito nel segno. Ciò che ha stupito, però, è stata una recente dichiarazione da parte di Sofia Carson, l’attrice protagonista. Stando alle sue parole, infatti, avrebbe dovuto avere uncompletamente diverso.spopola su Netflix: il successo delI protagonisti di, il nuovodi successo di Netflix, sono Cassie Salazar (Sofia Carson) e ...

