FIFA 23 | Svelata l’animazione del nuovo pack opening di FUT

Leggi su fifaultimateteam

(Di giovedì 11 agosto 2022) Dal web sono arrivati i primi video dedicati alla popolare modalità23 Ultimate Team. Nelle ultime ore sui social è apparso un video che mostradelche ritroveremo in FUT. In calce alla notizia alleghiamo il video che mostra uno sfondo completamente diverso da quello che è stato utilizzato nelle ultime edizioni di FUT. Ricordiamo che pochi istanti fa EA Sports ha divulgato i dettagli ufficiali riguardanti la nuova chemistry di squadra della popolare modalità23 Ultimate Team. L’articolo completo può essere consultato al seguente link.23 è atteso il 30 Settembre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social ...