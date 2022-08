Festa del Grano, Foglianise si trasforma in Cittadella dance con Radio Company in action (Di giovedì 11 agosto 2022) Foglianise, “la Città Sannita dell’Arte del Grano e della Paglia” si trasformerà domani sera, venerdì 12 agosto, in una coinvolgente “Cittadella-dance”. Il programma degli eventi per la “Festa del Grano 2022”, già iniziato con grandissimo successo, continuerà domani, dalle ore 21.30, in piazza Santamaria, con “Radio Company in action”. Super divertimento e gadget in omaggio, scatenandosi sulle note dei brani musicali che hanno caratterizzato le colonne sonore estive e non solo. “Il nostro programma è ricchissimo di proposte per tutti, bambini, adulti e anziani” commenta con entusiasmo il sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque , che estende il suo invito plenario a gremire le strade e le piazze della “Città ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022), “la Città Sannita dell’Arte dele della Paglia” si trasformerà domani sera, venerdì 12 agosto, in una coinvolgente “”. Il programma degli eventi per la “del2022”, già iniziato con grandissimo successo, continuerà domani, dalle ore 21.30, in piazza Santamaria, con “in”. Super divertimento e gadget in omaggio, scatenandosi sulle note dei brani musicali che hanno caratterizzato le colonne sonore estive e non solo. “Il nostro programma è ricchissimo di proposte per tutti, bambini, adulti e anziani” commenta con entusiasmo il sindaco di, Giovanni Mastrocinque , che estende il suo invito plenario a gremire le strade e le piazze della “Città ...

