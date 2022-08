Ferrieri Caputi: “Che sia uomo o donna, l’arbitro sta antipatico a tutti” (Di giovedì 11 agosto 2022) “l’arbitro sta antipatico a tutti: che sia maschio o femmina, non cambia”. Questa l’amara constatazione di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare in Serie A, nonostante nel primo weekend di campionato parte dalla cadetteria con Modena-Frosinone. Ferrieri Caputi, nell’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, ha poi raccontato il suo percorso che l’ha portata fino al massimo campionato italiano: “Da bambina avrei voluto giocare calcio, ma erano altri tempi e mamma e papà non mi hanno assecondata. A 16 anni, però, ho saputo per caso del corso arbitri avevo l’età per decidere, mi sono iscritta e ho scoperto un mondo di cui mi sono innamorata, in cui ho imparato l’impegno per raggiungere un obiettivo e la responsabilità nel decidere, ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) “sta: che sia maschio o femmina, non cambia”. Questa l’amara constatazione di Maria Sole, primaad arbitrare in Serie A, nonostante nel primo weekend di campionato parte dalla cadetteria con Modena-Frosinone., nell’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, ha poi raccontato il suo percorso che l’ha portata fino al massimo campionato italiano: “Da bambina avrei voluto giocare calcio, ma erano altri tempi e mamma e papà non mi hanno assecondata. A 16 anni, però, ho saputo per caso del corso arbitri avevo l’età per decidere, mi sono iscritta e ho scoperto un mondo di cui mi sono innamorata, in cui ho imparato l’impegno per raggiungere un obiettivo e la responsabilità nel decidere, ...

