R0byM3l : Se penso che da ragazzina festeggiavo ferragosto per tre giorni ininterrotti e forse un paio d'ore di sonno mi veng… - RossanaGiannan2 : RT @Agenzia_Ansa: Un Ferragosto da tutto esaurito. E' quanto emerge da un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio focalizzata sul peri… - Agenzia_Ansa : Un Ferragosto da tutto esaurito. E' quanto emerge da un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio focalizzata su… - TOSADORIDANIELA : RT @mariacr28250504: Buongiornoe e buon giovedì. A grandi passi ci avviciniamo a questo Ferragosto, stremati da questo caldo. Anche oggi pr… - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Ferragosto da tutto esaurito: 10 milioni di turisti negli alberghi #cnaturismoecommercio #quest'anno #2019 #italiani… -

TGCOM

Tra quelli che passeranno la notte in hotel, agriturismi e b&b, gli italiani dovrebbero essere 5,5 milioni e ben 4,5 milioni gli stranieri con una spesa complessiva che dovrebbe toccare i 3,5 ...Undaesaurito. Da far impallidire anche i risultati dell'estate 2019. A patto che il meteo non guasti la festa. Emerge da un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio focalizzata sul ... Ferragosto da tutto esaurito: 10 milioni di turisti negli alberghi Il bagno al tramonto, una grigliata, una cena con gli amici, le feste in spiaggia. Se pensiamo alla giornata di Ferragosto, le primissime cose alle quali ...La Galleria dell’Accademia di Firenze vi invita a trascorrere la festività di Ferragosto insieme! Lunedì è generalmente giorno di chiusura, ma per la festa del 15 agosto il museo sarà straordinariamen ...