Ferragosto da record | 10 milioni di turisti Gran ritorno degli stranieri

Cityrumors_it : Ferragosto da record: i risultati dell'indagine. Tornano gli stranieri #abruzzo #cnaabruzzo #ferragosto #turismo - cnanazionale : È record. A Ferragosto più di 10 milioni di turisti in Italia, quasi la metà stranieri. - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Un Ferragosto da tutto esaurito. E' quanto emerge da un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio focalizzata sul peri… - Rog_2 : RT @ItaliaOggi: La Cna: a Ferragosto 10 milioni di turisti. Cifre da record - serenel14278447 : Ferragosto record, 10 milioni in vacanza, gran ritorno stranieriBazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion s… -

- Unda tutto esaurito. Emerge da un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio focalizzata sul periodo 12 - 21 agosto secondo cui oltre 10 milioni di turisti pernotteranno in strutture ...Unda tutto esaurito. Da far impallidire anche i risultati dell'estate 2019. A patto che il meteo non guasti la festa. Emerge da un'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio focalizzata sul ...Torna il boom di turismo in Italia; infatti secondo i dati del CNA questo è un Ferragosto da record - da tutto esaurito. Fanno ...Tra coloro che passeranno la notte in strutture ricettive, gli italiani dovrebbero essere 5,5 milioni, ben 4,5 milioni gli stranieri. La spesa complessiva, diretta e indiretta, dovrebbe toccare i 3,5 ...