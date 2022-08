Ferragosto all’insegna della cultura: aperti i siti della Rete museale sannita (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFerragosto all’insegna delle bellezze culturali sannite. Per lunedì prossimo, quindici agosto, infatti saranno regolarmente aperti i siti della Rete museale della Provincia di Benevento. Da alcuni anni, questa giornata, tradizionalmente dedicata al relax e al tempo libero, riserva numeri importanti per i poli museali sanniti con flussi di turisti e visitatori in considerevole crescita. Sannio Europa, che gestisce e promuove la Rete museale, ricorda che il Museo del Sannio, il Bookshop del Museo del Sannio, il Museo Arcos e il complesso di Sant’Ilario saranno aperti dalle ore 9 alle ore 19. Il Museo del lavoro e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodelle bellezzeli sannite. Per lunedì prossimo, quindici agosto, infatti saranno regolarmenteProvincia di Benevento. Da alcuni anni, questa giornata, tradizionalmente dedicata al relax e al tempo libero, riserva numeri importanti per i poli museali sanniti con flussi di turisti e visitatori in considerevole crescita. Sannio Europa, che gestisce e promuove la, ricorda che il Museo del Sannio, il Bookshop del Museo del Sannio, il Museo Arcos e il complesso di Sant’Ilario sarannodalle ore 9 alle ore 19. Il Museo del lavoro e ...

NTR24 : Ferragosto all’insegna della cultura: aperti i siti della rete museale della Provincia - sagretoscane : Sei pronto per goderti il #Ferragosto con delle grandi mangiate in compagnia? Abbiamo una buona notizia per te: que… - mamabuange : … solo una delle tante “brevi storie tristi all’italiana”. Questo ci insegna a stare attenti ad augurare “BUON FERRAGOSTO”! ??????????? - RistReginaElena : PRANZO DI #FERRAGOSTO Per festeggiare la giornata di Ferragosto insieme, ti proponiamo a scelta tra #menuterra o… - TheLullaby : RT @intesasanpaolo: ?? ??Per un #Ferragosto all'insegna della cultura le nostre sedi delle @gallerieditalia di Milano, Napoli, Torino e Vicen… -