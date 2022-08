Ferita in Ucraina, 14 enne operata a Firenze: le ricostruiscono il gomito con la stampa in 3D (Di giovedì 11 agosto 2022) Ferita in Ucraina, intervento a Firenze: le ricostruiscono il gomito con la stampa in 3D E’ arrivata dall’Ucraina all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con una gravissima Ferita di arma da fuoco che le ha compromesso il gomito e la funzionalità della mano. Nei giorni scorsi la paziente, una ragazzina di 14 anni, è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico che, grazie all’utilizzo della tecnologia della stampa 3D, ha permesso di impiantare una protesi in titanio personalizzata, in modo da sostituire la parte di omero distale andata distrutta in seguito all’esplosione. L’intervento – riferisce una nota del Meyer – è stato condotto da un team di chirurghi guidato da Giovanni Beltrami, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022)in, intervento a: leilcon lain 3D E’ arrivata dall’all’ospedale pediatrico Meyer dicon una gravissimadi arma da fuoco che le ha compromesso ile la funzionalità della mano. Nei giorni scorsi la paziente, una ragazzina di 14 anni, è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico che, grazie all’utilizzo della tecnologia della3D, ha permesso di impiantare una protesi in titanio personalizzata, in modo da sostituire la parte di omero distale andata distrutta in seguito all’esplosione. L’intervento – riferisce una nota del Meyer – è stato condotto da un team di chirurghi guidato da Giovanni Beltrami, ...

