Fabian al PSG, il Napoli cerca il sostituto: il preferito non è Ndombele! (Di giovedì 11 agosto 2022) Fabiàn Ruiz e Paris Saint Germain sono meno vicini di quanto si pensi, ma c’è comunque fiducia sulla buona riuscita della trattativa tra Napoli e PSG. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Mattino, i parigini non hanno fretta e per il momento preferiscono parlare con gli agenti dello spagnolo. Mercato Napoli Fabiàn Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) L’offerta da 25 milioni di euro non è ancora arrivata sul tavolo della trattativa, ma l’affare si farà. Di seguito quanto scrive il Mattino: “Fabian e il Psg non sono ancora vicini. Perché nel mezzo c’è il Napoli e un’offerta da 25 milioni di euro che è ancora nell’aria e non ancora sul tavolo. Ma l’affare si farà anche se i parigini non hanno particolare fretta visto che preferiscono ancora trattare attraverso gli agenti spagnoli: ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Fabiàn Ruiz e Paris Saint Germain sono meno vicini di quanto si pensi, ma c’è comunque fiducia sulla buona riuscita della trattativa trae PSG. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Mattino, i parigini non hanno fretta e per il momento preferiscono parlare con gli agenti dello spagnolo. MercatoFabiàn Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) L’offerta da 25 milioni di euro non è ancora arrivata sul tavolo della trattativa, ma l’affare si farà. Di seguito quanto scrive il Mattino: “e il Psg non sono ancora vicini. Perché nel mezzo c’è ile un’offerta da 25 milioni di euro che è ancora nell’aria e non ancora sul tavolo. Ma l’affare si farà anche se i parigini non hanno particolare fretta visto che preferiscono ancora trattare attraverso gli agenti spagnoli: ...

AlfredoPedulla : #Fabian-#PSG, #Rabiot-#ManchesterUnited, #Paredes-#Juve (da maggio, con o senza #Kean): il triangolo sì, lavori in corso - DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside e @sscnapoli sempre più vicini all'accordo per Fabian #Ruiz - DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - ArenaSportiva1 : ?? Programmati nuovi contatti per Fabian #Ruiz al #PSG: questione di tempo. I francesi e il #Napoli stanno ancora di… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – PSG su Fabian, il Napoli chiede 25 milioni ma il club francese non ha fretta -