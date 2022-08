Export | i distretti agroalimentari italiani riconquistano la leadership mondiale

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 agosto 2022) Nel primo trimestre 2022 le esportazioni deiagro-alimentaritoccano il valore record di 6 miliardi di euro, in crescita di 811 milioni (più 15,4 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il risultato riflette in parte la dinamica inflattiva: l’indice dei prezzi praticati sui mercati esteri dei prodotti alimentaricresce nel primo trimestre del 2022 dell’8,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. È quanto emerge nell’ultimo monitor deiagro-alimentarielaborato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Vino sempre al top Ivitivinicoli guidano la crescita nel primo trimestre del 2022 superando 1,4 miliardi diin valori correnti, risultato mai raggiunto sinora in un trimestre ...