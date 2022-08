Evade ma pubblica le foto della vacanza sui social: arrestato (Di giovedì 11 agosto 2022) Credeva di farla franca il giovane che avrebbe dovuto scontare i domiciliari a Modena. Invece lui fotografava, filmava e postava sui social le notti brave pugliesi assieme a un gruppo di amici Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) Credeva di farla franca il giovane che avrebbe dovuto scontare i domiciliari a Modena. Invece luigrafava, filmava e postava suile notti brave pugliesi assieme a un gruppo di amici

