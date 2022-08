Europei nuoto | Razzetti oro e Matteazzi bronzo nei 400 misti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Albertovince la medaglia d’oro nei 400ai campionatidi Roma. L’azzurro tocca in 4’10?60 precedendo l’ungherese David Verraszto (4’12?58) e l’altro italiano Pier Andrea(4’13?29). L’Italia conquista inoltre la medaglia d’argento nella staffetta 4×200 stile libero. Gli azzurri Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola toccano in 7’06?25 alle spalle dell’Ungheria vincitrice in 7’05?38.alla Francia 7’06?97. “Ho la pelle d’oca. Vincere in casa è una gioia incredibile. Sono stato attento a rimanere concentrato fino alla fine. La gara l’avevo preparata in questa maniera, non ho perso troppo nella frazione a dorso e poi ho sparato tutto”. Queste le parole di Albertodopo la vittoria. “E’ l’emozione ...