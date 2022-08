Europei Nuoto 2022, l’Italia domina nei 400 misti: oro per Razzetti e bronzo per Matteazzi | Tutte le medaglie azzurre (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo 20 anni l’Italia torna sul tetto d’Europa dei 400 misti. Si apre così l’Europeo di Nuoto in corsia a Roma. Alla prima occasione gli azzurri hanno fatto subito centro grazie a Alberto Razzetti. Il ligure ha preso il comando fin dalla frazione a delfino per poi conservare il margine a dorso e a rana e chiudere in 4’10”60 con uno stile libero devastante che ha infranto le speranze di rimonta di David Verraszto. A condire una gara memorabile per i colori azzurri è stato Pier Andrea Matteazzi, bronzo alle spalle dell’ungherese. L'articolo Europei Nuoto 2022, l’Italia domina nei 400 misti: oro per Razzetti e bronzo per Matteazzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo 20 annitorna sul tetto d’Europa dei 400. Si apre così l’Europeo diin corsia a Roma. Alla prima occasione gli azzurri hanno fatto subito centro grazie a Alberto. Il ligure ha preso il comando fin dalla frazione a delfino per poi conservare il margine a dorso e a rana e chiudere in 4’10”60 con uno stile libero devastante che ha infranto le speranze di rimonta di David Verraszto. A condire una gara memorabile per i colori azzurri è stato Pier Andreaalle spalle dell’ungherese. L'articolonei 400: oro perper...

