Europei nuoto 2022, Gabriele Detti: "La staffetta 4×200 sl in finale con il miglior tempo: ora vogliamo centrare qualcosa di splendido" (Di giovedì 11 agosto 2022) La staffetta maschile 4×200 stile libero chiude al comando l'unica batteria dei Campionati Europei di nuoto 2022 in corso di svolgimento a Roma e, di conseguenza, si assicura la corsia numero 4 in vista della finale odierna. L'Italia, che schierava Filippo Megli, Matteo Ciampi, Gabriele Detti e Lorenzo Galossi, ha fatto segnare il crono di 7:09:03 con prestazioni di livello e altre con qualche dettaglio che poteva essere limato. Di seguito i commenti dei 4 frazionisti ai microfoni di Raisport. Filippo Megli: "Effettivamente mi aspettavo un tempo migliore, purtroppo volevo dare di più e partecipare alla finale questa sera. A questo punto mi toccherà lasciare il posto ad altri ragazzi che stanno meglio ..."

