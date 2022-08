Europei ginnastica artistica, D’Amato oro nel concorso generale (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Asia D’Amato vince la medaglia d’oro ai campionati Europei di Monaco di Baviera nel concorso generale della ginnastica artistica. La 19enne azzurra trionfa con il punteggio complessivo di 54.732. Alle sue spalle la britannica Alice Kinsella (54.132) e terza l’altra italiana Martina Maggio (53.965). D’Amato è la seconda azzurra nella storia a conquistare il titolo continentale nel concorso generale 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Asiavince la medaglia d’oro ai campionatidi Monaco di Baviera neldella. La 19enne azzurra trionfa con il punteggio complessivo di 54.732. Alle sue spalle la britannica Alice Kinsella (54.132) e terza l’altra italiana Martina Maggio (53.965).è la seconda azzurra nella storia a conquistare il titolo continentale nel15 anni dopo Vanessa Ferrari. Funweek.

