Europei di nuoto | arriva la prima medaglia per l’Italia Le azzurre conquistano un argento nel nuoto sincronizzato

prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma, partiti oggi 11 agosto. Le azzurre del nuoto sincronizzato hanno conquistato l'argento nel tecnico a squadre, con il punteggio di 90.3772. La squadra italiana era composta da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murro ed Enrica Piccoli. L'oro invece è stato conquistato dall'Ucraina. Bronzo per la Francia.

