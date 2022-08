Europei, Azzurre del syncro argento tecnico a squadre (Di giovedì 11 agosto 2022) La prima medaglia d`oro dei XXXVI Europei delle discipline acquatiche ha la bandiera ucraina. Ed è un vortice di emozioni, un tourbillon che coinvolge e un po` commuove tutto il pubblico della piscina da 1796 posti al Nicola Pietrangeli. La vittoria della pace sulla guerra, il successo della solidarietà e dell`accoglienza, la rivincita dello sport che forse come nessun`altro riesce ad unire uomini e popoli di culture e religioni diverse. L`Ucraina vince la finale del team technical con un esercizio nuovo, preparato subito dopo il mondiale di Budapest con il punteggio di 92.5106 che premia la freschezza e l`eleganza "delle ragazze dell`est". Le giurie assegnano 28.8 per l`esecuzione e l`impressione artistica e 36.5106 per gli elementi. La vicecampionessa del mondo Marta Fiedina, le gemelle Maryna (che nel frattempo ha imparato un po` di italiano) e Vladyslava Aleksiva e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 agosto 2022) La prima medaglia d`oro dei XXXVIdelle discipline acquatiche ha la bandiera ucraina. Ed è un vortice di emozioni, un tourbillon che coinvolge e un po` commuove tutto il pubblico della piscina da 1796 posti al Nicola Pietrangeli. La vittoria della pace sulla guerra, il successo della solidarietà e dell`accoglienza, la rivincita dello sport che forse come nessun`altro riesce ad unire uomini e popoli di culture e religioni diverse. L`Ucraina vince la finale del team technical con un esercizio nuovo, preparato subito dopo il mondiale di Budapest con il punteggio di 92.5106 che premia la freschezza e l`eleganza "delle ragazze dell`est". Le giurie assegnano 28.8 per l`esecuzione e l`impressione artistica e 36.5106 per gli elementi. La vicecampionessa del mondo Marta Fiedina, le gemelle Maryna (che nel frattempo ha imparato un po` di italiano) e Vladyslava Aleksiva e ...

