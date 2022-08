European Championships 2022: ecco la lista degli italiani oggi in gara (Di giovedì 11 agosto 2022) È ormai tutto pronto a Monaco di Baviera (Germania) per l’inizio degli European Championships 2022. Nella giornata odierna, infatti, prenderà ufficialmente il via la manifestazione dedicata agli atleti del Vecchio Continente. Tra i tanti pretendenti alle vittorie c’è anche l’Italia che si è presentata con una nutrita spedizione. ecco gli azzurri che nella giornata inaugurale scenderanno in campo per difendere il tricolore sportivo. European Championships 2022: tutti gli azzurri pronti a scendere in campo nella giornata inaugurale European Championships Martina Maggio (Credit foto – italia Team pagina Twitter)09.16 PARACANOTTAGGIO – PR1 singolo maschile, batterie: Giacomo Perini 09.44 PARACANOTTAGGIO – PR3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) È ormai tutto pronto a Monaco di Baviera (Germania) per l’inizio. Nella giornata odierna, infatti, prenderà ufficialmente il via la manifestazione dedicata agli atleti del Vecchio Continente. Tra i tanti pretendenti alle vittorie c’è anche l’Italia che si è presentata con una nutrita spedizione.gli azzurri che nella giornata inaugurale scenderanno in campo per difendere il tricolore sportivo.: tutti gli azzurri pronti a scendere in campo nella giornata inauguraleMartina Maggio (Credit foto – italia Team pagina Twitter)09.16 PARACANOTTAGGIO – PR1 singolo maschile, batterie: Giacomo Perini 09.44 PARACANOTTAGGIO – PR3 ...

