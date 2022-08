Ettore Bassi | una vita piena di dolori | oggi però sono un uomo nuovo grazie a

Leggi su topicnews

(Di giovedì 11 agosto 2022) L’attoresi è aperto al pubblico parlando della suaprivata e del periodo buio che ha affrontato negli ultimi anni. L’attore(fonte Ansa)Drammi, lutti ehanno segnato ladel noto attorenegli ultimi anni. Per uscire dallo sconforto ci è voluta tenacia e unamore. L’ingrediente segreto per questa rinascitaè stato l’amore per le sue tre figlie, in particolare della dolce Amelia affetta da una malattia. Un colpo dietro l’altroè famoso per essere uno tra gli attori cinematografici e della tv più amati dal pubblico italiano. La sua prima apparizione televisiva è nel 1996 ...