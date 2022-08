Espositori al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada: ecco la guida (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 49°Sagra del Cecatiello in programma a Paupisi dal 26 al 29 agosto, organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, Università degli Studi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale, tutti i venditori ambulanti ed Espositori di artigianato locale che hanno intenzione di partecipare all’evento dovranno far pervenire presso il Comune di Paupisi la richiesta di autorizzazione occupazione suolo pubblico per i giorni 26, 27, 28, e 29 agosto inviandola tramite mail al seguente indirizzo mail: poliziamunicipalepaupisi@gmail.com oppure consegnarla direttamente a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione deldeidi– 49°Sagra del Cecatiello in programma a Paupisi dal 26 al 29 agosto, organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, UniversitàStudi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale, tutti i venditori ambulanti eddi artigianato locale che hanno intenzione di partecipare all’evento dovranno far pervenire presso il Comune di Paupisi la richiesta di autorizzazione occupazione suolo pubblico per i giorni 26, 27, 28, e 29 agosto inviandola tramite mail al seguente indirizzo mail: poliziamunicipalepaupisi@gmail.com oppure consegnarla direttamente a ...

