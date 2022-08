“Esiste una giustizia giusta?”: la riflessione filosofica giuridica (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 6 minutiEsiste la giustizia giusta? Quella che soddisfa tutti, vittime e carnefici, dispensando punizione e conforto? O la giustizia non può che essere un compromesso a cui tendere e mai raggiungibile tra diritto ed etica? La risposta in una eroina di 2500 anni fa, Antigone di Sofocle. L’eterno dilemma tra diritto e giustizia trova la sua genesi nella natura ancipite del concetto stesso di giustizia, “immanente e cogente” nelle leggi scritte e giuridicamente vincolanti, “trascendente” nell’apparato delle leggi morali, l’umano sentire. Il Nomos, il diritto positivo (la legge), è il frutto della continua trasformazione della società e rispecchia le esigenze, i valori e le istanze di una collettività in divenire. Quindi l’umano sentire (il rumore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 6 minutila? Quella che soddisfa tutti, vittime e carnefici, dispensando punizione e conforto? O lanon può che essere un compromesso a cui tendere e mai raggiungibile tra diritto ed etica? La risposta in una eroina di 2500 anni fa, Antigone di Sofocle. L’eterno dilemma tra diritto etrova la sua genesi nella natura ancipite del concetto stesso di, “immanente e cogente” nelle leggi scritte emente vincolanti, “trascendente” nell’apparato delle leggi morali, l’umano sentire. Il Nomos, il diritto positivo (la legge), è il frutto della continua trasformazione della società e rispecchia le esigenze, i valori e le istanze di una collettività in divenire. Quindi l’umano sentire (il rumore ...

ItaliaViva : Il #TerzoPolo esiste già, il nostro compito è quello di riuscire a rappresentarlo. Per fare questo serve una classe… - Ettore_Rosato : Il tema degli uninominali è un falso problema. La questione è: c’è una coalizione che comprende gli anti Draghi o n… - carlogubi : Furio Colombo ha detto il falso su #Repubblica. NON ESISTE UNA DIRETTIVA UE che obbliga l'ITALIA a dare il 2% del P… - francostanco97 : Stiamo sostituendo un discorso di fiducia con un discorso di fede. La fiducia si basa su un pensiero critico, e se… - AryelLuccyola : RT @alessiaing1: @PPurpitiello In Italia non c è più una emergenza e non esiste una Legge ma atti amministrativi xhe non hanno il lavore ch… -