Eros Ramazzotti e Michelle: nuovo avvicinamento? (Di giovedì 11 agosto 2022) I due ex coniugi sono riapparsi insieme nei pressi del lago d’Iseo: la conduttrice svizzera ha lasciato la Sardegna e per ora il suo fidanzato. Come mai Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati avvistati insieme? Nelle ultime i due sono stati immortalati assieme in una Story Instagram. Entrambi si sono ritrovati alle lezioni di karate, nella località del lago d’Iseo, per praticare lezioni di Kyokushinkai karate. Michelle e Eros beccati insieme (web)Insomma, al momento, Michelle si è presa una breve pausa dal suo compagno Giovanni, dove fino a pochi giorni fa è stata ospite a casa sua insieme alle figlie. D’altra parte, la presentatrice ha molte cose a cui pensare, oltre alle sue due bambine Celeste e Sole, che sono con il papà Tomaso, deve pensare anche al ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 agosto 2022) I due ex coniugi sono riapparsi insieme nei pressi del lago d’Iseo: la conduttrice svizzera ha lasciato la Sardegna e per ora il suo fidanzato. Come maiHunziker sono stati avvistati insieme? Nelle ultime i due sono stati immortalati assieme in una Story Instagram. Entrambi si sono ritrovati alle lezioni di karate, nella località del lago d’Iseo, per praticare lezioni di Kyokushinkai karate.beccati insieme (web)Insomma, al momento,si è presa una breve pausa dal suo compagno Giovanni, dove fino a pochi giorni fa è stata ospite a casa sua insieme alle figlie. D’altra parte, la presentatrice ha molte cose a cui pensare, oltre alle sue due bambine Celeste e Sole, che sono con il papà Tomaso, deve pensare anche al ...

radiosintony : Eros Ramazzotti in palestra con Michelle Hunziker per fare karate - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - L'OMBRA DEL GIGANTE - infoitsalute : Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sempre più vicini - GammaStereoRoma : Eros ramazzotti - Ama - dprizzoofficial : È disponibile sul nostro sito web una recensione in merito al brano 'Ci parliamo da grandi' di Eros Ramazzotti. Cor… -