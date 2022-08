Entra con lo scooter negli scavi di Pompei: denunciato turista australiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Un turista australiano di 33 anni è Entrato abusivamente negli scavi di Pompei a bordo di uno scooter. Ha attraverso il varco di Porta Vesuvio, dove il personale era impegnato in attività di manutenzione. All’altezza di Porta Anfiteatro è stato fermato dai Carabinieri. Qui si è scusato con le forze dell’ordine dicendo che non sapeva che lì ci fosse il divieto di transito per i mezzi non autorizzati. L’uomo ha noleggiato lo scooter e, avendo visto il passaggio di servizio aperto ha deciso di Entrarci. Ha così percorso un chilometro e mezzo tra gli storici viali finché non è stato notato dai Carabinieri del Posto Fisso scavi e dalla vigilanza del parco archeologico che lo hanno raggiunto e fermato. Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Undi 33 anni èto abusivamentedia bordo di uno. Ha attraverso il varco di Porta Vesuvio, dove il personale era impegnato in attività di manutenzione. All’altezza di Porta Anfiteatro è stato fermato dai Carabinieri. Qui si è scusato con le forze dell’ordine dicendo che non sapeva che lì ci fosse il divieto di transito per i mezzi non autorizzati. L’uomo ha noleggiato loe, avendo visto il passaggio di servizio aperto ha deciso dirci. Ha così percorso un chilometro e mezzo tra gli storici viali finché non è stato notato dai Carabinieri del Posto Fissoe dalla vigilanza del parco archeologico che lo hanno raggiunto e fermato. Il ...

