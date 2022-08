Elodie e Diletta Leotta, vacanze per due in Puglia (Di giovedì 11 agosto 2022) Elodie e Diletta Leotta stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia. Le due amiche si sono date appuntamento a Monopoli per festeggiare insieme il compleanno di Giampaolo Sgura, celebre fotografo di moda. La cantante romana e la conduttrice radiofonica si sono conosciute a Radio 105, durante la registrazione del programma 105 Take Away. Elodie, ospite fissa per una settimana, si è trovata subito in sintonia con la giornalista sportiva. Le storie pubblicate da Diletta Leotta su Instagram non lasciano adito a dubbi. L’intesa, l’affetto ma anche la voglia di divertirsi non mancano a nessuna delle due. Entrambe infatti amano scherzare con gli amici che sono in vacanza con loro, come Attilio Cusani, regista degli ultimi video di Elodie, Andrea ... Leggi su diredonna (Di giovedì 11 agosto 2022)stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in. Le due amiche si sono date appuntamento a Monopoli per festeggiare insieme il compleanno di Giampaolo Sgura, celebre fotografo di moda. La cantante romana e la conduttrice radiofonica si sono conosciute a Radio 105, durante la registrazione del programma 105 Take Away., ospite fissa per una settimana, si è trovata subito in sintonia con la giornalista sportiva. Le storie pubblicate dasu Instagram non lasciano adito a dubbi. L’intesa, l’affetto ma anche la voglia di divertirsi non mancano a nessuna delle due. Entrambe infatti amano scherzare con gli amici che sono in vacanza con loro, come Attilio Cusani, regista degli ultimi video di, Andrea ...

