Elezioni, tra i banchetti di Italexit il via vai di chi firma per Paragone: “Votavamo a sinistra, lui ci ha difesi su restrizioni e vaccini” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Votavo sinistra ma sono stufo delle promesse non mantenute”. Lo dicono alcuni dei simpatizzanti di Italexit che in un mercoledì pomeriggio di metà agosto hanno firmato al banchetto di piazza San Babila a Milano per la candidatura della lista di Gianluigi Paragone alle Politiche. Ai banchetti non c’è la coda ma un via vai continuo di persone. “In Lombardia siamo ben oltre la metà delle firme che ci servono – spiega al telefono il coordinatore lombardo del partito Massimo Zanello – ma ci hanno fatto un brutto scherzo con la raccolta delle firme nel mezzo dell’estate”. Tra i cittadini che si fermano al banchetto in molti hanno alle spalle un passato da “elettore di sinistra deluso” ma se si chiede che cosa li ha spinti ad avvicinarsi al partito di Paragone si evoca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “Votavoma sono stufo delle promesse non mantenute”. Lo dicono alcuni dei simpatizzanti diche in un mercoledì pomeriggio di metà agosto hannoto al banchetto di piazza San Babila a Milano per la candidatura della lista di Gianluigialle Politiche. Ainon c’è la coda ma un via vai continuo di persone. “In Lombardia siamo ben oltre la metà delle firme che ci servono – spiega al telefono il coordinatore lombardo del partito Massimo Zanello – ma ci hanno fatto un brutto scherzo con la raccolta delle firme nel mezzo dell’estate”. Tra i cittadini che si fermano al banchetto in molti hanno alle spalle un passato da “elettore dideluso” ma se si chiede che cosa li ha spinti ad avvicinarsi al partito disi evoca ...

