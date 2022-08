Elezioni: Romano (Pd), 'se Meloni ripudia fascismo tolga fiamma da simbolo' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “Davvero la Meloni vuole consegnare il fascismo alla storia, come ha annunciato ieri? Ha un'occasione d'oro per dimostrarlo. Domani si presentano i simboli elettorali: faccia togliere dal simbolo di Fratelli d'Italia la fiamma del Movimento sociale italiano. Perché quella fiamma, come Giorgia Meloni sa perfettamente, è da sempre un riferimento esplicito alla fiammella che arde sulla tomba di Benito Mussolini e per questo è il principale simbolo del neofascismo italiano". Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “Davvero lavuole consegnare ilalla storia, come ha annunciato ieri? Ha un'occasione d'oro per dimostrarlo. Domani si presentano i simboli elettorali: faccia togliere daldi Fratelli d'Italia ladel Movimento sociale italiano. Perché quella, come Giorgiasa perfettamente, è da sempre un riferimento esplicito alla fiammella che arde sulla tomba di Benito Mussolini e per questo è il principaledel neoitaliano". Lo scrive su Twitter Andrea, deputato Pd.

