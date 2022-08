**Elezioni: Renzi, 'lascio volentieri a Calenda la guida della campagna elettorale'** (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale. Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere. E io ci credo. Per questo faccio il primo passo con il sorriso: perché so che sarete in tanti a camminare con noi". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "che sia Carlore la. Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere. E io ci credo. Per questo faccio il primo passo con il sorriso: perché so che sarete in tanti a camminare con noi". Lo scrive Matteosu Facebook.

