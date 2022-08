Elezioni: Renzi, 'costruire Terzo Polo doveroso in questo momento' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "costruire una casa simile non è facile, ma è possibile. E forse è persino doveroso in un momento nel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara più grande. E nel momento in cui tutte le altre forze politiche - tutte, di destra e di sinistra - imbarcano in coalizioni contraddittorie chi ha fatto cadere Draghi. Facendo male all'Italia". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook a proposito del Terzo Polo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "una casa simile non è facile, ma è possibile. E forse è persinoin unnel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara più grande. E nelin cui tutte le altre forze politiche - tutte, di destra e di sinistra - imbarcano in coalizioni contraddittorie chi ha fatto cadere Draghi. Facendo male all'Italia". Lo scrive Matteosu Facebook a proposito del

