Elezioni, raggiunto l’accordo per il terzo polo: sarà Calenda a guidare la campagna (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo alcuni giorni di trattative, è stato definito l’accordo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. I due leader, rispettivamente di Italia Viva e Azione, hanno definito il patto elettorale, con una lista unitaria. “Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra, che ha devastato questo Paese L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo alcuni giorni di trattative, è stato definitotra Matteo Renzi e Carlo. I due leader, rispettivamente di Italia Viva e Azione, hanno definito il patto elettorale, con una lista unitaria. “Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra, che ha devastato questo Paese L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Renzi su Instagram: 'Anche in politica servono gli assist'. Il leader di Italia Viva pubblica un vi… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Raggiunto l’accordo tra Pd, Sinistra e Verdi. Letta: “Intesa necessaria, come quella con Azi… - LegaSalvini : ?? FLASH ELEZIONI: LETTA-CALENDA-DELLA VEDOVA, RAGGIUNTO ACCORDO - aldopastore : nuova coalizione #GianniePinotto Elezioni, raggiunto l'accordo per il Terzo polo. Renzi: 'Calenda guiderà la campa… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: In vista delle elezioni del 25 settembre,accordo raggiunto nel cosiddetto Terzo Polo tra Renzi e Calenda. E' stato pro… -