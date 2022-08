Elezioni, Piero De Luca: “Meloni contraria a Pnrr, la verità fa male” (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“La verità sul Pnrr fa male alla leader di Fdi Giorgia Meloni, che nasconde la realtà, impegnata in queste ore a costruirsi un’immagine accettabile per l’Europa. Nonostante i tentativi maldestri di camuffare la propria azione politica, i fatti sono chiari e superano tutte le chiacchiere. Il 15 luglio 2020 tutto il centrodestra ha votato contro la Risoluzione a prima firma Delrio, in cui si dava mandato al Governo di negoziare a Bruxelles l’adozione del Next Generation EU e del relativo Piano di Ripresa. Fdi, insieme a Lega e FI, ha votato contro oltre 200 miliardi di euro di risorse europee fondamentali. Meloni si vanta dunque dell’astensione alle votazioni in Italia e a Bruxelles legate all’approvazione del Pnrr, “dimenticando” però volutamente il difetto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Lasulfaalla leader di Fdi Giorgia, che nasconde la realtà, impegnata in queste ore a costruirsi un’immagine accettabile per l’Europa. Nonostante i tentativi maldestri di camuffare la propria azione politica, i fatti sono chiari e superano tutte le chiacchiere. Il 15 luglio 2020 tutto il centrodestra ha votato contro la Risoluzione a prima firma Delrio, in cui si dava mandato al Governo di negoziare a Bruxelles l’adozione del Next Generation EU e del relativo Piano di Ripresa. Fdi, insieme a Lega e FI, ha votato contro oltre 200 miliardi di euro di risorse europee fondamentali.si vanta dunque dell’astensione alle votazioni in Italia e a Bruxelles legate all’approvazione del, “dimenticando” però volutamente il difetto ...

