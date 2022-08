**Elezioni: Orsina, 'terzo polo non è costola della sinistra, ma bipolarismo risucchia tutto'** (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Il terzo polo non è una costola della sinistra nonostante le ambiguità di Calenda possano far credere il contrario. Tuttavia gli italiani si sono ormai abituati al bipolarismo e la logica bipolare tende a risucchiare tutto". Lo dice all'Adnkronos Giovanni Orsina, direttore della School of Government della università Luiss a Roma, tra i cento studiosi firmatari dell'appello ad una campagna elettorale all'insegna della moderazione. Orsina aggiunge: "Se il terzo polo arrivasse al 10% sarebbe un gran successo. Ma mi sembra tanto, non la vedo facilissima perché potrebbe scattare il riflesso del voto utile". Con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Ilnon è unanonostante le ambiguità di Calenda possano far credere il contrario. Tuttavia gli italiani si sono ormai abituati ale la logica bipolare tende are". Lo dice all'Adnkronos Giovanni, direttoreSchool of Governmentuniversità Luiss a Roma, tra i cento studiosi firmatari dell'appello ad una campagna elettorale all'insegnamoderazione.aggiunge: "Se ilarrivasse al 10% sarebbe un gran successo. Ma mi sembra tanto, non la vedo facilissima perché potrebbe scattare il riflesso del voto utile". Con ...

pdnetwork : Il punto sulla campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre ora con @enricoletta a #MetropolisLive ?? - Esmeralda_1965 : RT @riotta: Tre importanti interventi per capire elezioni 2022. Fondo di Folli @repubblica crisi centrosinistra e futuro @matteorenzi @Carl… - Mirarch3 : RT @riotta: Tre importanti interventi per capire elezioni 2022. Fondo di Folli @repubblica crisi centrosinistra e futuro @matteorenzi @Carl… - GraziaMontefal2 : RT @riotta: Tre importanti interventi per capire elezioni 2022. Fondo di Folli @repubblica crisi centrosinistra e futuro @matteorenzi @Carl… - Giopigli : RT @riotta: Tre importanti interventi per capire elezioni 2022. Fondo di Folli @repubblica crisi centrosinistra e futuro @matteorenzi @Carl… -