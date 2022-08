**Elezioni: Orsina, 'incipriarsi? Letta forza per visbilità, ma accettabile in campagna elettorale'** (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "È curioso che Letta abbia utilizzato il termine 'incipriarsi' parlando di Giorgia Meloni, rischiando che, con qualche forzatura, la sua uscita fosse criticata perché sessista – tant'è che la leader di Fdi la ha intesa in quel senso. È curioso perché Letta è notoriamente molto attento nella polemica politica. È possibile che abbia voluto forzare per guadagnare visibilità in un momento non facile per lui". Ad intervenire con l'Adnkronos è Giovanni Orsina, direttore della School of Government della università Luiss a Roma ed uno dei cento tra costituzionalisti ed accademici firmatari di 'Liberi di scegliere", il manifesto lanciato per una campagna elettorale all'insegna del pluralismo e della obiettività dell'informazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "È curioso cheabbia utilizzato il termine '' parlando di Giorgia Meloni, rischiando che, con qualchetura, la sua uscita fosse criticata perché sessista – tant'è che la leader di Fdi la ha intesa in quel senso. È curioso perchéè notoriamente molto attento nella polemica politica. È possibile che abbia volutore per guadagnare visibilità in un momento non facile per lui". Ad intervenire con l'Adnkronos è Giovanni, direttore della School of Government della università Luiss a Roma ed uno dei cento tra costituzionalisti ed accademici firmatari di 'Liberi di scegliere", il manifesto lanciato per unaall'insegna del pluralismo e della obiettività dell'informazione, ...

